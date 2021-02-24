الراحمون يرحمهم الله.. إنقاذ كلب من بتر قدميه بعد إصابته بغرغرينة فى كفر الشيخ "فيديو"

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن فريق بيطري بمحافظة كفر الشيخ من إنقاذ كلب من بتر قدميه، لإصابتهما بغرغرينة، بإحياء الأنسجة الميتة بإعادة الدورة الدموية إليها، وإزالة الأجزاء المصابة، مما أدى لاكتساء العظم باللحم وتغيير لون الجلد، في عملية جراحية استغرقت أكثر من 3 ساعات، بعد التأكد من سلامة العظام بالأشعة والتحاليل، بقيادة الدكتور أيمن الشرقاوي، رئيس الفريق البيطري.

وأكد الدكتور أيمن الشرقاوي، طبيب بيطري، أن كلب "جولدن" يعاني من شلل للقدم الخلفية وعدم تحريك الذيل، تم حقن الخلايا الجذعية داخل النخاع الشوكي، وبعد الحقن تم إجراء جلسات العلاج الطبيعي في أحد المراكز، والاستجابة كانت قليلة، وتم تحويله لأحد الأطباء فأجرى عملية تجبيس لقدمه، فأصيبت قدمه بغرغرينة من الدرجة الأولى، وكانت ستجرى له عملية بتر.

وأضاف الشرقاوي، لـ"اليوم السابع"، تم تحويل الكلب للمستشفى البيطري بدسوق، وبإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابته بشلل كامل للأطراف الخلفية وعدم مقدرته على تحريك القدم اليمنى وبداية غرعرينة في القدم اليسرى وأصابع القدم مع تغير لون الجلد والرائحة وتأكل اللحم وظهور العظم، وإجراء الأشعات اللازمة، وتم التأكد من سلامة العظام وسلامة العضلات، كما تبين تغير الجلد إلى اللون الأسود حديثا.

وقال الشرقاوي: "أجريت العملية الجراحية لإعادة الحياة للنسيج والجلد، وتمت تغطية كامل العظام بالعضلات وإعادة إحياء الجلد والدورة الدموية لجزء كبير من النسيج، وتم كساء العضلات الجلد الحي، وبفضل الله تم استشعار الحرارة في النسيج بعد تدفق الدم فيه، وإجراء الغيار يوميا مرتين، وجار استكمال علاج الكلب من عملية الشلل".



الكلب بعد اجراء العملية الجراحية له



اثناء اجراء العملية الجراحية للكب



اجراء العملية الجراحية لكلب