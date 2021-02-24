كتب أحمد عرفة

قال برهم صالح الرئيس العراقى، إن العلاقات بين العاصمة العراقية بغداد وأربيل تشوبها مشاكل وهى غير مرضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس العراقى: نريد بلدا قويا ليست فيها جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، موضحا أن الشعب يريد حكومة تتمتع بالكفاءة.

وفى وقت سابق أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة خاصة لتأمين زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، والمقررة فى الخامس من الشهر المقبل، مشددة على أهمية زيارة البابا إلى العراقيين والتي ستنقل صورة مهمة إلى العالم.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى ـ فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "قيادة العمليات بالتعاون مع مكتب القائد العام باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان، وأن القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل وأثناء الزيارة، موضحا أن "الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام".