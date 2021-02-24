اليوم السابع
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الداخلية تعلن توفير مناخ آمن لبطولة كأس العالم للرماية بمصر

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:18 ص
الداخلية تعلن توفير مناخ آمن لبطولة كأس العالم للرماية بمصر الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق 2021

وتشمل الخطة الأمنية إستنفاراً أمنياً ورفع درجة الإستعداد من خلال الإنتشار الأمنى المكثف لرجال الشرطة والأقوال الأمنية بمحيط ميادين الرماية التى تشهد فعاليات البطولة، بالإضافة نشر الخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل تحركات وفود الدول المُشاركة خلال فعاليات البطولة.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية، وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .

تأتى تلك الإجراءات وسط تواجد ميدانى من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يساهم فى إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التى تليق بالدولة المصرية .


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