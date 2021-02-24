الخارجية الإسرائيلية: تقرير الوكالة الدولية يكشف عن أنشطة نووية سرية إيرانية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن تقرير الوكالة الدولية يكشف عن أنشطة نووية سرية إيرانية في 4 مواقع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق انتفض المجتمع الدولى ضد إعلام إيران لعدم الوفاء بالتزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم السماح بتفتيش مواقع البرنامج النووي، في الوقت الذى دعا فيه نواب الكونجرس، الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وفى هذا السياق قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه ينبغي على إيران أن تعطي إجابات بشأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عثر عليها في غير مكانها، موضحا أن الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أي نتائج إيجابية.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن منع إيران دخول مفتشي الوكالة دون اتخاذ خطوات من جانبنا ستكون له تداعيات، يأتي هذا بعدما أكد دبلوماسيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة، موضحين أن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.