الحزن يخيم على قرية ضحايا مركب مريوط.. وعمدة القرية يروى تفاصيل الحادث.. فيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، فى بث مباشر لقاء مع عمدة القرية التى شهدت وفاة 15 شخصا فى حادث ضحايا مركب مريوط الغارق فى الإسكندرية.

وقال علام عبد الرحمن، عمدة قبيلة العزائم، إن حالة من الحزن الشديد تخيم على المنطقة بعد الحادث، مؤكدا أن كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية وقوات الإنقاذ فى الحادث. وقدم عمدة القرية، الشكر للغواصين المتطوعين الذين شاركوا فى الحادث.

نجحت قوات الإنقاذ فى انتشال الجثمان الأخير لضحايا حادث غرق مركب بحيرة كينج مريوط ليرتفع العدد لـ15 متوفيا. وأكد أحد أقارب الضحايا إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء اليوم.