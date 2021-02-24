الحبس عامين لمدرس ومحاسب لتحريضهما على العنف ضد الدولة بالشرقية

عاقبت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، مدرس ومحاسب مقيمان بدائرة مركز بلبيس، بالحبس عامين لمشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وانضمامهما لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض " سمير ع م" مدرس ومقيم دائرة مركز بلبيس، وحرر له المحضر رقم 66 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020، و" محمد ف ع م " محاسب، وحرر له المحضر رقم 6667 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020، لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهما إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.