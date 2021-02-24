الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستيلاء المؤقت على معهد الخدمة الاجتماعية للفتيات

كتب محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الأربعاء، قرار الاستيلاء المؤقت على المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سيتي التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعي وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار ويجدد لمدد مماثلة في حالة عدم إزالة كافة المخالفات التي رصدتها اللجان المشكلة المشار إليها ونسبتها للجهة المالكة.



ونصت المادة 2- من القرار على عدم ولاية صاحبة المعهد تعليميا وإداريا وماليا، وترفع يد الرابطة صاحبة المعهد عنه كما تحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية المشار إليهما.



مادة 3 - تشكيل لجنة من محمد أحمد عبد الرازق غنيم - الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة المنصورة ( رئيسا ) والدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم - عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف ( عضو ) . السيد ابراهيم عبد العزيز - مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإداري ( عضوا ) أعماد مصطفی محمد عبد الرحيم - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ( عضوا ) - تتولى اللجنة المشار إليها الإشراف على الأعمال التعليمية والإدارية والمالية للمعهد ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرات، كما تلتزم بتنفيذ التعليمات في كل ما يتعلق بشئون المعهد وذلك وفقا لأحكام القوانين والقرارات والقواعد المنظمة وذلك بالتنسيق مع الدكتورة عميد المعهد.

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مادة 4- تقدم اللجنة تقارير دورية تعرض مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ، وعلى ضوء التقارير يقرر المجلس رفع الاستيلاء المؤقت الموقع علی المعهد.