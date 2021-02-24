اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن ناقش الهجمات الصاروخية الأخيرة مع رئيس وزراء العراق

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:33 ص
البيت الأبيض: بايدن ناقش الهجمات الصاروخية الأخيرة مع رئيس وزراء العراق الرئيس الأمريكى جو بايدن
رويترز

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 قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقشا خلال اتصال هاتفى الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين.

ولا تتسبب معظم الهجمات في سقوط ضحايا لكن أحدث الهجمات الصاروخية كان الهجوم الثالث في العراق خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع الذي يستهدف مناطق تستضيف قوات أمريكية أو دبلوماسيين أو متعاقدين في المنطقة الخضراء.

وعادة ما تطلق الصواريخ في مثل هذه الهجمات جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

 


جو بايدن

العراق

أربيل

التحالف الدولى

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