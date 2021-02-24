البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع العاهل السعودى قريبا

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقة تاريخية مع السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتحدث مع العاهل السعودى قريبا.

وقبلها أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا لزيادة الإمدادات الأساسية في إطار خطط مواجهة جائحة كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن وزوجته جيل سيزوران الجمعة مدينة هيوستن في تكساس لتفقّد الولاية الجنوبية بعد الأضرار الفادحة التي تسبّبت بها في الأسبوع الماضي موجة صقيع قطبي نادرة حرمت ملايين السكّان من الكهرباء ومياه الشرب.