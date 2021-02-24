الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين فى الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على اثنين من الإرهابيين في محافظة الأنبار.
وأوضحت المديرية - في بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أنه استمرارًا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول (داعش) الإرهابي وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة (40) واستخبارات الفوج الثالث من القبض على اثنين من الإرهابيين في مناطق النعيمية بقضاء الفلوجة وقرية الفياض بالكرمة في الأنبار.
وأشار ت إلى أنهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.
الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين فى الأنبارالأربعاء، 24 فبراير 2021 03:29 م
الشرطة العراقية - أرشيفية
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على اثنين من الإرهابيين في محافظة الأنبار.
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