اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين فى الأنبار

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:29 م
الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين فى الأنبار الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على اثنين من الإرهابيين في محافظة الأنبار.
وأوضحت المديرية - في بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أنه استمرارًا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول (داعش) الإرهابي وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة (40) واستخبارات الفوج الثالث من القبض على اثنين من الإرهابيين في مناطق النعيمية بقضاء الفلوجة وقرية الفياض بالكرمة في الأنبار.
وأشار ت إلى أنهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.


العراق

الاستخبارات العراقية

داعش

داعش فى العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة