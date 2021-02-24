الإمارات تبحث مع صربيا وقبرص التعاون العسكرى

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع تيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بصربيا، وشارلامبوس بيتريدس وزير دفاع قبرص - كل على حده - سبل تعزيز علاقات التعاون خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم - خلال اللقاءين - استعراض أهمية استضافة الإمارات معرض "آيدكس 2021" أحد أهم المنصات العالمية المعنية بمستقبل صناعات الدفاع والأمن خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، إضافة إلى إتاحته فرص تعزيز التعاون وعقد شراكات استراتيجية بين الدول تخدم الأمن والسلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.