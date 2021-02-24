اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2020 /2021 بجامعة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، جلسته رقم ( 22)، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء المجلس، بمقر الجامعة، حيث ناقش رئيس الجامعة فى مستهل الجلسة إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021، بدايةً من 27 فبراير الجارى طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية .

وأشار الدكتور محجوب رئيس الجامعة، إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 27 فبراير 2021 على أن يشهد بدايتها إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب.

وقال رئيس الجامعة، خلال الجلسة إنه تم فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها يوم الثلاثاء الماضى 23 فبراير، وذلك قبل استئناف الدراسة، مشيراً إلى استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين الذى يجمع بين الحضور الفعلى والإلكترونى عبر المنصات الإلكترونية للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وسوف تعلن جداول محاضرات الفصل الدراسى الثانى الأسبوع القادم .

كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز التصميم والطباعة والنشر الرقمى بكلية الفنون الجميلة (وحدة ذات طابع خاص)، وكذلك إنشاء مركز سباكة البرونز بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة (وحدة ذات طابع خاص).

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون فى مجالات التعليم والبحث العلمى وبرامج التدريب والمنح الدراسية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك تبادل الزيارات العلمية.

وقرر المجلس منح الطالب محمد فتحى موسى عبد الراضى درجة الماجستير فى الفنون الجميلة ، تخصص "جرافيك" شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب (من الخارج)، والطالبة أمانى عثمان عبد الباسط درجة الماجستير فى الفنون الجميلة، تخصص "جرافيك" شعبة تصميمات مطبوعة ( معيدة بقسم الجرافيك).