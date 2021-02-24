اعترافات لصا المعادى: نسرق السيدات بأسلوب خطف الحقائب

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية لرجال مباحث المعادى بعد القبض عليهما بتهمة سرقة سيدة، وقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، حيث يستقل المتهم الأول دراجة نارية، وتكون مهمة المتهم الثانى خطف الحقائب من السيدات أثناء سيرهن في الشوارع، ثم يتقماسمان المسروقات بينهما، كما اعترفا بارتكاب سرقة طالبة فى منطقة المعادى.

وأمرت نيابة المعادى، بحبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث استغاثت بها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين)، وقررت أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان، خطف أحدهما حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - متعلقات شخصية) ، ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وتبين أنهما (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، وضبط بحوزتهما الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.