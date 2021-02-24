استكمال أعمال صيانة تماثيل الميادين فى شوارع أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، أنه سيتم استكمال أعمال تنظيف وصيانة تماثيل الرموز الوطنية والشخصيات المهمة، على مستوى باقي مراكز المحافظة.

وقال "سعيد"، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من أعمال نظافة وصيانة تمثال الأديب والكاتب عباس العقاد بشارع السادات أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتمثال الدكتور مجدى يعقوب بكورنيش النيل، بالإضافة إلى التماثيل الفنية المتواجدة بميدان المحطة بمدينة أسوان، والتى تمثل اعمال سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت.

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق عمل متخصص من مرممى الأثار لتنفيذ أعمال الحملة، والتى ستتحول إلى باقى الميادين العامة بالمدن والمراكز في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضارى لميادين مصر.



صيانة تمثال العقاد