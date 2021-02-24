اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استكمال أعمال صيانة تماثيل الميادين فى شوارع أسوان

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:25 م
استكمال أعمال صيانة تماثيل الميادين فى شوارع أسوان صيانة تمثال العقاد
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، أنه سيتم استكمال أعمال تنظيف وصيانة تماثيل الرموز الوطنية والشخصيات المهمة، على مستوى باقي مراكز المحافظة.

وقال "سعيد"، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من أعمال نظافة وصيانة تمثال الأديب والكاتب عباس العقاد بشارع السادات أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتمثال الدكتور مجدى يعقوب بكورنيش النيل، بالإضافة إلى التماثيل الفنية المتواجدة بميدان المحطة بمدينة أسوان، والتى تمثل اعمال سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت.

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق عمل متخصص من مرممى الأثار لتنفيذ أعمال الحملة، والتى ستتحول إلى باقى الميادين العامة بالمدن والمراكز في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضارى لميادين مصر.

 

صيانة تمثال العقاد
صيانة تمثال العقاد

 

صيانة تمثال مجدى يعقوب
صيانة تمثال مجدى يعقوب

 

 


تماثيل الميادين

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصرية

اخبار مصر

آثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة