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ارتفاع قتلى تمرد 3 سجون فى الإكوادور إلى 67 شخصًا على الأقل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:43 ص
ارتفاع قتلى تمرد 3 سجون فى الإكوادور إلى 67 شخصًا على الأقل سجن - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت شرطة الإكوادور، ارتفاع عدد القتلى إلى 67 قتيلا على الأقل خلال تمرد في ثلاثة سجون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعلنت الشرطة الإكوادورية عن مقتل 50 شخصا على الأقل خلال تمرد في ثلاثة سجون بالبلاد، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، شهدت مدن الإكوادور انتشارا أمنيا مكثفا، إثر انتشار أنصار المرشح الرئاسى ياكو بيريز فى الشوارع، وذلك فى أعقاب إعلان منافسه أندريس أراوز فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخرا.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه منابر إعلامية أن الانتخابات ستعاد فى أبريل المقبل بسبب فشل المرشحين فى الحصول على 40% من الأصوات.


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