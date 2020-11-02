س وج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر وكيف تمنع هذه الحالة الخطيرة

كتبت نهير عبد النبى

الإغماء المتكرر من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حالتهم الصحية، ويحدث أحيانًا الشعور بالدوار والضعف أو الغثيان قبل الإغماء، يدرك بعض الناس أن الضوضاء تتلاشى ، أو يصفون الإحساس بـ "التعتيم" أو "البياض".

لا يُعد الإغماء عادةً مدعاة للقلق ، ولكنه قد يكون أحيانًا أحد أعراض مشكلة طبية خطيرة. إذا لم يكن لديك تاريخ سابق للإغماء وأغمي عليك أكثر من مرة في الشهر الماضي ، يجب عليك التحدث إلى طبيبك، وفى التقرير التالى يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الاغماء وفقا لما ذكره موقع healthline

س: ما أسباب الإغماء؟

يمكن أن يحدث الإغماء بسبب عدد من العوامل ، بما في ذلك:

1:الخوف أو الصدمات العاطفية الأخرى.

2:ألم حاد.

3:انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

4:انخفاض نسبة السكر في الدم بسبب مرض السكري.

5:حالة فرط تهوية.

6:.تجفيف

7:الوقوف في وضع واحد لفترة طويلة.

8:الوقوف بسرعة كبيرة.

9:مجهود بدني في درجات الحرارة العالية.

10:السعال الشديد.

11:يجهد أثناء حركة الأمعاء.

12:تعاطي المخدرات أو الكحول.

الأدوية التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم تزيد أيضًا من فرصتك في الإغماء. تتضمن هذه الأدوية بعض الأدوية المستخدمة لعلاج"ضغط دم مرتفع،الحساسية، الاكتئاب،القلق".

إذا تسبب قلب رأسك إلى جانب واحد في الإغماء ، فمن المحتمل أن تكون المستشعرات الموجودة في الأوعية الدموية في رقبتك شديدة الحساسية هذه الحساسية يمكن أن تسبب لك الإغماء.

أنت أيضًا أكثر عرضة للإغماء إذا كان لديك أي من هذه الحالات:

1:داء السكري.

2:مرض قلبي.

3:تصلب الشرايين.

4:عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

5:القلق أو نوبات الذعر.

6:أمراض الرئة المزمنة ، مثل انتفاخ الرئة.

س: ما أنواع الإغماء؟

هناك عدة أنواع من الإغماء . ثلاثة أنواع شائعة تشمل:

1:إغماء وعائي مبهمي يشمل الإغماء الوعائي المبهمي العصب المبهم ، يمكن أن يحدث بسبب الصدمة العاطفية أو الإجهاد أو رؤية الدم أو الوقوف لفترة طويلة من الزمن.

2:إغماء الجيوب السباتية، يحدث هذا النوع عندما ينقبض الشريان السباتي في الرقبة ، عادةً بعد لف رأسك إلى جانب واحد أو ارتداء طوق ضيق للغاية.

3:الإغماء الظرفية، يحدث هذا النوع بسبب الإجهاد أثناء السعال أو التبول أو تحريك أمعائك أو وجود مشاكل في الجهاز الهضمي.

س:كيف تمنع الإغماء؟

إذا كان لديك تاريخ من الإغماء ، فحاول معرفة سبب الإغماء حتى تتمكن من تجنب تلك المحفزات.

استيقظ دائمًا ببطء من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إذا كنت تميل إلى الشعور بالإغماء عند رؤية الدم عند سحب دمك أو أثناء إجراءات طبية أخرى ، أخبر طبيبك. يمكنهم اتخاذ بعض الاحتياطات لمنعك من الإغماء.