إيطاليا تدرس إنتاج لقاحات كورونا محليا بعد حقن 3.5 مليون جرعة

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الإيطالية حقن أكثر من 3.5 مليون جرعة فى حملة التطعيم الوطنية، وتدرس الآن إنتاج لقاحات كورونا، حيث من المقرر أن يجتمع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، جانكارلو جورجيتي مع ممثلي اتحاد صناعة الأدوية، غدا الخميس، لتقييم عملية إنتاج لقاحات فيروس كورونا.

وقال رئيس اتحاد صناعة الأدوية، ماسيمو سكاكاباروتسي: "سنقوم بتقييم الوضع بشأن احتمالات مد يد العون وسنخبر الوزير كيف يتم إنتاج اللقاح وما هو التوقيت"، ولكنه أضاف: "اللقاح منتج حي، وليس منتجًا صناعيًا ويتطلب تفاعلا حيويا داخل آلة تسمى مفاعل حيوي".

وقال سكاكاباروتسي: "باختصار، المسالة ليست ضغط على زر لإخراج قارورة اللقاحات وتستغرق 4-6 أشهر لبدء الإنتاج"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأفادت بيانات رسمية بأنه حتى الإثنين الماضى تلقى المواطنون 3537975 جرعة لقاح في إطار حملة التطعيم الوطنية، من بينهم 1332163 تم حقنهم بكلا الجرعتين اللازمتين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه تم تسجيل 13,314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فـ"منذ يوم أمس، تم تسجيل 356 حالة وفاة أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 96348 حالة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تم إجراء 303,850 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى"، وأنه "استنادا لذلك، بلغ مؤشر الحالات الإيجابية 4.38٪".

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن "عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بلغ 2146 شخصاً، وهم بزيادة بمجموع 28 حالة.