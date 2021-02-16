اليوم السابع
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رئيس المركزية للمياه الجوفية يتفقد أعمال مشروعات السيول بمدينة سفاجا.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:58 ص
رئيس المركزية للمياه الجوفية يتفقد أعمال مشروعات السيول بمدينة سفاجا.. صور رئيس المركزية للمياه الجوفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد  الدكتور صباح شحاته، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية، الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات الحماية من السيول بمدينة سفاجا.

وأكدت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالحر الأحمر، فى بيان لها أنه رافق رئيس الإدارة المركزية خلال جولته على المشروعات المهندس محمد السيد عبد الرحمن، مدير عام المياه الجوفية بالبحر الأحمر، حيث تم المرور على الأعمال  الجارى تنفيذها لحماية مدينة سفاجا .

وأوضحت العامة للمياه الجوفية أن قرب انتهاء أعمال التطهير وتسوية وأرنكة بحيرات التهدءة بوادى البارود الأبيض أمام سد الشهيدين بسفاجا، وذلك ضمن عملية حماية وادى القويح بالقصير، حيث تم التنبيه على مهندسى الاشراف ومهندسى الشركة المنفذه بالانتهاء من أعمال الأرنكة والتسوية لتكون جاهزة لاستقبال أى سيول محتملة.

ولفتت إلى استمرار تنفيذ عملية  إنشاء بحيرتين وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة، شمال البحر الأحمر من أخطار السيول حيث تجرى أعمال الحفر بالبحيرة رقم 3 بالتوازى مع تكوين طبقات ردم الجسر خلف البحيرة، فيما تتم أعمال التسوية والأرنكة والدمك لجوانب البحيرة 1 وضبط مناسب قاع البحيرة للتجهيز لأعمال التكاسى بمبانى الدبش بالمونة .

 

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اخبار المحافظات

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