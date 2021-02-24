اليوم السابع
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إشتعال سيارة نقل بمقطورة بطريق برج العرب دون إصابات

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:35 ص
إشتعال سيارة نقل بمقطورة بطريق برج العرب دون إصابات صورة أرشيفية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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شهد طريق برج العرب غرب الإسكندرية، إشتعال النيران في سيارة نقل أثناء سيرها، محملة بمواد بناء وتم السيطرة علي النيران، وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران بسيارة نقل بمقطورة الخاصة بنقل الرمال والظلط دون حدوث اصابات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة علي الحريق وبالمعاينة والفحص تبين نشوب النيران في كبينة السائق مما ادي الي تفحمها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 

 

 

 


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