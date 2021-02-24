إزالة آخر تمثال للدكتاتور فرانكو فى "يوم تاريخى" لإسبانيا

أزيل آخر تمثال للدكتاتور الإسباني السابق فرانثيسكو فرانكو من عند بوابات مليلية، الجيب الإسباني والمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وبدون ضجة كبيرة، استخدم العمال معدات ثقيلة لهدم المنصة التي عليها التمثال ثم رفعوه بسلسلة حول رقبته وحملوه على شاحنة صغيرة.

ونصب التمثال بعد ثلاث سنوات من وفاة فرانكو في عام 1978 ويحيي دوره كقائد للفيلق الإسباني في حرب الريف، وهي صراع خاضته إسبانيا وفرنسا في عشرينيات القرن الماضي ضد القبائل الأمازيغية في منطقة الريف الجبلية بالمغرب.

وقالت إيلينا فرنانديز تريفينو المسؤولة عن التعليم والثقافة في الجيب، بعد أن صوت المجلس المحلي على إزالة التمثال "هذا يوم تاريخي لمليلية".