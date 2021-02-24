إحالة 14 شخصا فى بلجيكا للمحكمة الجنائية لتواطؤهم مع منفذى هجمات باريس 2015

كتب: أحمد علوى

أعلن المدعى العام الفيدرالى البلجيكى، اليوم الأربعاء، أنه أحال 14 شخصا يشتبه بأنهم تواطؤوا مع المجموعة المسلحة للإرهابيين الذين هاجموا باريس فى 13 نوفمبر 2015 إلى محكمة جنائية فى بلجيكا.