إحالة 14 شخصا فى بلجيكا للمحكمة الجنائية لتواطؤهم مع منفذى هجمات باريس 2015

أعلن المدعى العام الفيدرالى البلجيكى، اليوم الأربعاء، أنه أحال 14 شخصا يشتبه بأنهم تواطؤوا مع المجموعة المسلحة للإرهابيين الذين هاجموا باريس فى 13 نوفمبر 2015 إلى محكمة جنائية فى بلجيكا.
وهؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية، ومن بين المتهمين العشرين فى القضية التى فتحت من قبل قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي، وأعلنت غرفة مجلس بروكسل أيضا إسقاط الدعوى ضد خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل فى قضية أخرى، كما قال ناطق باسم النيابة الفيدرالية لوكالة فرانس برس.
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