أوكرانيا تنسحب من اتفاقيات دولية فى المجال الجوى

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما بشأن انسحاب أوكرانيا من معاهدات دولية مبرمة في إطار كومنولث الدول المستقلة.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء - أن المرسوم يقضي بانسحاب أوكرانيا من اتفاقيتين في المجال الجوي، وينص على أن "أوكرانيا تنسحب من اتفاقية الطيران المدني واستخدام المجال الجوي، التي تم التوقيع عليها في مينسك في 25 ديسمبر 1991 من قبل أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأوكرانيا".

وبموجب هذه الاتفاقية يُعتبر المجال الجوي للدول الموقعة بمثابة مجال جوي واحد، كما أنشأ الأطراف في الاتفاقية مجلس الطيران واستخدام المجال الجوي ولجنة الطيران المشتركة بين هذه الدول، والتي تنفذ قرارات المجلس.

كما ينص المرسوم أيضا على أن "تنسحب أوكرانيا من اتفاقية استخدام المجال الجوي الموقعة في طشقند في 15 مايو 1992"، وبموجب هذه الوثيقة وافقت حكومات أذربيجان وروسيا وبيلاروسيا وطاجيكستان وأرمينيا وتركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان ومولدوفا وأوكرانيا على أن توفر الدول الأعضاء المجال الجوي فوق أراضيها لأنشطة القوات المسلحة للكومنولث، وألا تتخذ تدابير تؤدي إلى تعطيل أو تعقيد أدائها السليم.

وفي مرسومه، أصدر زيلينسكي تعليماته لوزارة الخارجية الأوكرانية بإبلاغ مجلس الطيران واستخدام المجال الجوي بانسحاب أوكرانيا من اتفاقية الطيران المدني واستخدام المجال الجوي.

جدير بالذكر أن أوكرانيا انسحبت بالفعل في السابق من العديد من الاتفاقيات المبرمة داخل رابطة الدول المستقلة.