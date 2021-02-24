أهالى مدينة السلام بالسويس يضبطون لصا يخطف هواتف السيدات

السويس- سيد نون

تمكن أهالى مدينة السلام بحى فيصل بالسويس، من ضبط لص قام بمحاولة خطف تليفون وحقيبة يد سيدة خلال قيامها بالسير فى الشارع.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل بتمكن أهالى مدينة السلام من ضبط لص.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل بقيام أهالى مدينة السلام بضبط لص حاول في شارع عمر بن عبدالعزيز خطف حقيبة سيدة و تليفون، وضبط الأهالى المسروقات بحوزته.

كانت مباحث مديرية أمن السويس تمكنت من ضبط أكثر من تشكيل عصابي يقوم بخطف حقائب السيدات.



