أمن القاهرة يكشف غموض حادث سرقة خزينة شركة تجارية بالتجمع الخامس

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفري

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، غموض وملابسات حادث سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مسئولى إحدى شركات التجارة والتوزيع الكائنة بدائرة القسم، باكتشاف كسر الباب الجانبى للشركة والخزينة الحديدية وسرقة (مبلغ مالى - 10 هاتف محمول - 2 ساعة) لم يتهما أو يشتبها فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالإنتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بالباب الجانبى للفرع والخزينة الحديدية وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرا بتمكنهما من دخول الفرع بأسلوب "الضغط على الباب" واتلاف الخزينة باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول (من ضمن المسروقات) لدى عميلهما (صاحب محل هواتف محمول ، ومقيم محافظة قنا) كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه وباقى المسروقات بمسكنهما ، وبإستدعاء المبلغان تعرفا على المضبوطات وإتهامهما بالسرقة .