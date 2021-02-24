ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 422 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 68 ألفا و740 حالة.



وأفادت البيانات بأن حوالي مليوني و298 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض، في حين أن هناك 116 ألفا و400 حالة نشطة في البلاد.

