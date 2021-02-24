أعمال مكثفة لانتشال الجثة المتبقية ضمن ضحايا حادث مركب الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور أشرف صبرى، مدرب غوص للحماية المدنية بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثث 3 أطفال ومتبقى جثة أخيرة، وتم تحديد مكانها وجار البحث عنها، مشيرا إلى أنه يتم التناوب بين الغواصين داخل المياه.

وأضاف أشرف صبرى، أن كافة الغواصين المشاركين فى عمليات البحث عن متطوعين

عثرت قوات الإنقاذ على جثمان بنتين وطفل من ضحايا مركب صيد بحيرة مريوط، الذى كان يستقله 20 شخصا ليرتفع عدد الضحايا الذين تم استخراج جثامينهم لـ14 ضحية.