اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:01 م
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أعمال مكثفة لانتشال الجثة المتبقية ضمن ضحايا حادث مركب الإسكندرية.. فيديو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:03 م
أعمال مكثفة لانتشال الجثة المتبقية ضمن ضحايا حادث مركب الإسكندرية.. فيديو أعمال مكثفة لانتشال الجثة المتبقية
الإسكندرية جاكلين منير

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قال الدكتور أشرف صبرى، مدرب غوص للحماية المدنية بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثث 3 أطفال ومتبقى جثة أخيرة، وتم تحديد مكانها وجار البحث عنها، مشيرا إلى أنه يتم التناوب بين الغواصين داخل المياه.
 
 
 
وأضاف أشرف صبرى، أن كافة الغواصين المشاركين فى عمليات البحث عن متطوعين
عثرت قوات الإنقاذ على جثمان بنتين وطفل من ضحايا مركب صيد بحيرة مريوط، الذى كان يستقله 20 شخصا ليرتفع عدد الضحايا الذين تم استخراج جثامينهم لـ14 ضحية.
 
وتواصل نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعة غرق مركب فى مياه بحيرة مريوط غرب الإسكندرية راح ضحيته 14 شخصا ونجاة 6 أشخاص فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط.
 
وأرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط.

 


غرق مركب برج العرب

مركب مريوط

مركب الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

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