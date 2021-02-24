أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء 24-2-2021

كتبت ريهام الباشا

سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 24-2-2021، استقرارا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو يسجل 4.56 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو .

وفى سياق متصل، ظل الدولار عند أدنى مستوياته في عدة سنوات أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي وقبع قرب أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو إذ تجتاح تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية أسواق العملات اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو يسجل 4.56 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.21 ين ياباني .

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى .

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 218.13 ريال سعودى مقابل سعره أمس 218.45 ريال.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24



بنحو 218.13 ريال بما يعادل 58.16$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 199.96 ريال بما يعادل 53.31$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 190.87 ريال بما يعادل 50.89$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 163.60 ريال بما يعادل 43.62$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 127.24 ريال بما يعادل 33.93$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 109.07 ريال بما يعادل 29.08$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,784 ريال بما يعادل 1,809$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,527 ريال بما يعادل 407.14$

سعر كيلو الذهب



بنحو 218,132 ريال بما يعادل 58,161$