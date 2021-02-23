أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-2-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو فاارتفع لـ 4.56 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 ريال سعودى.
اليوم، جرى تداول الدولار الأسترالي منخفضا قليلا إلى 0.791 دولار أمريكي، بعد أن بلغ المستوى المرتفع 0.7934 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بينما كان الدولار الكندي عند أقل بقليل عن مستواه المرتفع الذي سجله أمس الاثنين.
وبلغ الجنيه الإسترليني مستوى مرتفعا جديدا في ثلاث سنوات تقريبا عند 1.4098 دولار، ليصعد 0.3 بالمئة خلال الجلسة، إذ تمسك المستثمرون برهاناتهم على أن التوزيع السريع للقاحات مضادة لكوفيد-19 سيسمح بإعادة فتح اقتصاد بريطانيا على مدى الأشهر القليلة القادمة.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو يسجل 4.56 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 ريال سعودى
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 28.06 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.17 ين يابانى.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى مقابل سعره أمس 4.17 جنيه.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 218.45 ريال سعودى مقابل سعره أمس 215.31 ريال.
فميا ارتفع الذهب إلى ذروة الأسبوع اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 218.45 ريال بما يعادل 58.24$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 200.25 ريال بما يعادل 53.39$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 191.15 ريال بما يعادل 50.96$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 163.84 ريال بما يعادل 43.68$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 127.43 ريال بما يعادل 33.97$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 109.23 ريال بما يعادل 29.12$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,794 ريال بما يعادل 1,811$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,529 ريال بما يعادل 407.70$
سعر كيلو الذهب
بنحو 218,454 ريال بما يعادل 58,241$
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