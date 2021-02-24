أخبار البورصة اليوم الأربعاء 24-2-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 24-2-2021، وجاءت أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما تراجعت باقي المؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.953 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهما، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، الملتقى العربي للاستثمارات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، جولدن تكس للأصواف، مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، شركة النصر للأعمال المدنية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العالمية للاستثمار والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، المهندس للتأمين، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح مليار جنيه

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما تراجعت باقي المؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 570.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.8 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.96%، والعرب على 6.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.63%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37 مليون جنيه، 36.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 393.5 ألف جنيه، 1.8 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11435 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14039 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف 2000 سهم، كما باعت مجموعة متربطة بشركات العبوات الطبية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 538.7 ألف سهم، 543 ألف سهم، 48.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 250 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 100 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 700 ألف سهم.

السويدى إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، تحقيق صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 46.62 مليار جنيه خلال 2019.

فورى

قرر مجلس إدارة شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، التفاوض مع مساهمي شركة فوري بلس لخدمات البنوك -تابعة بنسبة 38%- بشأن بيع حصصهم والتي تبلغ نسبة 48% في رأسمال الشركة، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التفاوض مع المساهمين والاتفاق على كافة الشروط اللازمة للاستحواذ على كامل أسهمهم المملوكة في شركة فوري بلس لخدمات البنوك والعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.