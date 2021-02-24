اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.16% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:42 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.16% بختام جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما تراجعت باقي المؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.953 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11435 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14039 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة. 
 
 

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