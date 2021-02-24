ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.16% بختام جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما تراجعت باقي المؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.953 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11435 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14039 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة.