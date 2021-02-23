اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:56 م
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5 علامات فى العينين تخبرك بنقص فيتامين "د".. منهم الإحمرار وحساسية الضوء

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:00 م
5 علامات فى العينين تخبرك بنقص فيتامين "د".. منهم الإحمرار وحساسية الضوء علامات بالعين تدل على نقص فيتامين د
ندى سليم

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فيتامين "د" من الفيتامينات الهامة التي تؤثرعلى الصحة العامة، لذا فأن نقصه قد يلحق بك ضرر بالجسم بوجه عام.

وأكد تقرير نشر في موقع اكسبريس، أن هناك بعض العلامات التي تكون مؤشرا عن نقص فيتامين "د" داخل جسمك، وخصوصا العينين حيث توجد 5 علامات في العين تحذر من نقص فيتامين د.

ويعرف فيتامين د بفيتامين أشعة الشمس، وينتجه الجسم استجابةً لتعرض الجلد لأشعة الشمس، وهناك بعض العلامات الخمس الموجودة في عينيك والتي تحذر أنك قد تعاني من نقصه بالجسم .

ومن أبرز تلك العلامات التي تظهر على عينك:
 

1.التهاب القزحية :
 

هو تورم في العنبية يشمل القزحية والجسم الهدبي والأوعية الدموية التي تبطن الجزء الخلفي من العين، وقد تدل على الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض الجهاز الهضمي، ومضاعفات ما بعد جراحة العيون، وصدمات العين، والحالات الالتهابية، وأمراض المناعة الذاتية .

2.التهاب العنبية

الأشخاص الذين تناولوا فيتامين د أقل عرضة للإصابة بالتهاب العنبية النشط، وتوصل الباحثون إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تساعد في منع انتكاس التهاب العنبية.

3.الحساسية للضوء:
 

شعورك بحساسية ضد الضوء والرؤية الضبابية قد يكون علامة على نقص فيتامين د داخل جسمك.

 

4.تلف سطح القرنية:
 

والتى تحدث بسبب الالتهابات المتكررة الناتجة في القرنية وفى العنبية التى قد تكون مؤشرا لنقص فيتامين د.

 

إحمرار العين:
 

والذى يحدث نتيجة  التهاب الأوعية الدموية التي تبطن الجزء الخلفى للعين ويكوم مؤشر لنقص فيتامين د.

 


فيتامين د

فوائد فيتامين د

نقص فيتامين د

مخاطر فيتامين د

اهمية فيتامين د

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