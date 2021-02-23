5 إجراءات لنيابة العامرية ثان بالإسكندرية فى حادث غرق مركب مريوط.. تعرف عليها

1- انتقلت النيابة لموقع الحادث لاجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.

2- كما انتقلت إلى مستشفي العامرية لسؤال المصابين وسؤال اهلية المتوفين فى حادث غرق المركب.

3- طالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة.

4- طالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

5- تواصل النيابة سؤال اهلية المتوفين، وعقب سؤال الاهلية التصريح بالدفن.

وكانت قد شهدت غرب الإسكندرية حادث مأساوى وتسبب فى مصرع وإصابة 20 شخص بعد غرب مركب فى وادى مريوط غرب المحافظة وتواصل قوات الإنقاذ النهرى البحث عن المفقودين حتى الآن.

كما يخيم الخزن على أهالى منطقة مريوط غرب الإسكندرية وتجمع العشرات من الأهالى فى انتظار خروج الجثامين.