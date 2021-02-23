وفد صندوق مكافحة الإدمان يعقد ندوات تثقيفية ومبادرات ميدانية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وفد من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، لعقد ندوات تثقيفية ومبادرات ميدانية علي مستوى المركز لحماية جميع فئات المجتمع من خطر الوقوع فى تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وخلال اللقاء تم التعرف على صندوق معالجة الإدمان والتعاطى ودوره فى مواجهة المشكلة والعلاج، وكذلك الكشف المبكر عن المخدرات بالجهاز الإداري بالدولة، كما تم مرور فريق المتطوعين على العاملين بالوحدة المحلية لتعريفهم بإخطار الادمان وطرق الوقاية والعلاج.

وأشاد رئيس المركز، بالدور المهم الذي يقوم به صندوق مكافحة الإدمان، مؤكدا على دعمه الكامل وعمل ندوات تثقيفية بقرى المركز مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

فيما التقي الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتدشين مبادرة " مصلحتك " للتوعية بإضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، بحضور أحمد عبداللطيف الشناوي مدير وحدة حماية الطفل بالطود بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

وشملت تنفيذ عدد من اللقاءات الميدانية التوعوية داخل عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية ومراكز الشباب والكافيهات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة رفع الوعي بمخاطر تعاطي وادمان المواد المخدرة لجميع الفئات العمرية من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، كما استهدفت المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023".