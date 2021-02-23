اليوم السابع
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وسائل إعلام عبرية تكشف كيف اجتازت الفتاة الإسرائيلية الحدود مع سوريا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:30 م
وسائل إعلام عبرية تكشف كيف اجتازت الفتاة الإسرائيلية الحدود مع سوريا الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول كيف اجتازت الفتاة الإسرائيلية الحدود السورية، وذلك عقب تمكن السلطات الإسرائيلية من إعادتها.

وأوضحت أن الفتاة كانت لها عدة محاولات فاشلة سابقة لاجتياز الحدود إلى غزة والأردن ولبنان، لكنها نجحت بالنهاية بالدخول إلى سوريا.

وأشارت إلى أن الفتاة الإسرائيلية وصلت إلى مدينة "مجدل شمس" في ساعات المساء، وقامت باجتياز الحدود منتصف الليل بعد أن انتظرت فترة وتأكدت من عدم وجود  دوريات حدودية تمر بالمنطقة وتسلقت سياجا لا يوجد عليه رادارات ذكية صغيرة.

وأضافت أنه بعد اجتيازها الحدود وصل تحذير إلى الجنود في نقاط المراقبة الحدودية، والذين قاموا بفحص المنطقة ، حيث علم الجيش الإسرائيلي بتسلل الفتاة بعد قيام السوريين بإبلاغ الروس انهم يحتجزون إسرائيلية تسللت من إسرائيل إلى سوريا.

وكشف تحقيق للجيش الإسرائيلي عن إمكانية وقوع أحداث مشابهة مستقبلا ، ولذلك طلبوا أن تقوم الشرطة بمضاعفة تواجدها بالقرب من الحدود ولمنع اقتراب مواطنين اليها.

الفتاة الإسرائيلية
الفتاة الإسرائيلية
 
الفتاة الإسرائيلية
الفتاة الإسرائيلية
 
الفتاة الإسرائيلية
الفتاة الإسرائيلية

إسرائيل

تل أبيب

سوريا

الفتاة الإسرائيلية

دمشق

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