وزير خارجية المجر: مصر تستحق الدعم الأوروبى بعد دورها فى منع الهجرة غير الشرعية

كتب : أحمد جمعة

قال وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر ‎سيارتو إن مصر تستحق كل الدعم من أوروبا والاتحاد الأوروبي، مشيدا بدورها المحورى والملموس خاصة في منع الهجرة غير الشرعية لدول القارة الأوروبية.

وأكد وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو أن بلاده سلمت مصر 259 عربة سكة حديد، مؤكدا أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك وصول دائم للعربات المجرية لمصر، مشيرا إلى أننا نسعى لتوسع التعاون الاقتصادى بين مصر والمجر.

وأكد وزير خارجية المجر في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، أن شركات مجرية تعمل على بناء مضخات مياه ضخمة جدا في سيناء، مشيرا إلى أن المجر ستستفيد من الغاز المصرى بعد بناء خط الغاز لليونان.

ثمن الوزير المجرى دور مصر في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، موضحا أن مصر منذ 6 سنوات أغلقت شواطئها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، مؤكدا نجاح مصر في منع الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا.

وأوضح أن بلاده تتفاوض مع القاهرة لإيصال الغاز السائل على المجر بالسعر المناسب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الانتهاء من خط الغاز اليوناني – البلغارى، لافتا إلى أن هناك فرصة لمصر أن توزع الغاز إلى أوروبا الوسطى عبر المجر.