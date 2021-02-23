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وزير الدولة للإنتاج الحربى يعود اليوم بعد انتهاء زيارته لمعرض "IDEX 2021"

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:02 م
وزير الدولة للإنتاج الحربى يعود اليوم بعد انتهاء زيارته لمعرض "IDEX 2021" المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى

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يعود اليوم إلى أرض الوطن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد إنتهاء زيارته ومشاركته في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.
 
كان وزير الدولة للإنتاج الحربي قد قام خلال مشاركته في فعاليات "IDEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
 
وأعرب المهندس محمد أحمد مرسى، عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021  المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجاري.
 
وأكد الوزير "مرسي" على أن مختلف الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض  "IDEX 2021" قد أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية وتساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.
 
 

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