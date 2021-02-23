واشنطن: يمكن إصدار توصيات مخففة للأفراد المطعمين بالكامل ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنتوني فاوتشي، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يمكن أن تصدر توصيات مخففة للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية إلى أن هذه التوصيات ستصدر بعد أن يجرى مسئولو الوكالة بحثا معمقا ويطلعون على كافة البيانات، ومن ثم سيخرجون بتوصية تستند إلى العلم.

وتابع مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: "بالنسبة للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل فليس من الضروري فرض إجراءات صارمة عليهم، لكن نريد الحصول على توصيات دقيقة من مراكز مكافحة الأمراض والتى أعتقد أنها ستصدر قريبا".