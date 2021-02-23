اليوم السابع
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هيئة قناة السويس تنفى تدمير الأشجار المعمرة بحدائق الملاحة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:06 م
هيئة قناة السويس تنفى تدمير الأشجار المعمرة بحدائق الملاحة بالإسماعيلية رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصدرت هيئة قناة السويس بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نفت خلاله ما تم تداولته على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدمير عدد من الأشجار المعمرة، وإحداث تأثير سلبي على التوازن البيئي بحدائق الملاحة بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذي يهدد حسب وصفهم بالتصحر للمناطق الخضراء.

ونفت هيئة قناة السويس قيامها بتدمير أو قطع أي أشجار في نطاق حدائق الملاحة، مؤكدة أن ما تم تنفيذه من أعمال بتاريخ  2021/2/6 بذات المنطقة من تقليم للأفرع الجافة والمتدلية من الأشجار يأتي ضمن مخطط شامل تقوم به الهيئة في مختلف الحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء في نطاق حي أول بمدينة الإسماعيلية وفق أدق المعايير البيئية مع الحفاظ الكامل على كافة الأشجار المعمرة بالمنطقة.

وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ أعمال صيانة وتطوير حدائق الملاحة تزامناً مع إنشاء حدائق جديدة بذات المنطقة لزيادة المساحات الخضراء بها، مع تنفيذ أعمال التشجير وإضافة أنواع مختلفة من الزهور والنباتات ذات المظهر الجمالي، إيماناً من الهيئة بأهمية تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء وإتاحتها كمتنفس طبيعي يليق بأبناء المحافظة وزوارها، وبما يعكس الطبيعة السياحية للإسماعيلية ويسهم في استعادة وجهها الحضاري، وذلك على غرار ما تم تنفيذه من تطوير وتشجير لطريق نمرة 6 كنموذج شاهد على هذه الجهود التي لاقت استحسان أبناء الاسماعيلية، وهي الخطة التي تحرص على تنفيذها إدارة هيئة قناة السويس كجزء من مسئوليتها المجتمعية تجاه الشارع الإسماعيلي.

وتهيب إدارة الهيئة بالجميع ضرورة تحري الدقة فيما يقومون بنشره، واستقاء الحقائق من مصادرها الرسمية حول ما يتم من جهود وخطط لا تستهدف سوى الصالح العام.

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