نصائح مرفق الكهرباء للتعامل مع المهمات فى حالة سقوط أمطار.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح الهامة للتعامل مع مهمات الكهرباء.

فى ظل التقلبات الجوية التى تتعرض لها البلاد وفيما يلي بعض النصائح الإرشادية فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

1. -الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

2. اذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3. -الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للابلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4. –الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.

5. يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.