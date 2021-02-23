ميناء دمياط يعلن استقبال 27 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة

أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18774 طن تشمل 9794 طن فوسفات و8980 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41034 طن تضم 8635 طن ذرة و8574 طن خردة و1690 طن سكر و1129 طن خشب زان و 747 طن كلوريد ايثيلين و 4700 طن كسب عباد و1800 طن زيت طعام و13759 طن قمح.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 309 حاوية مكافئة تضم خضراوات ( بطاطا وبطاطس وبسلة وبنجر و نعناع وسبانخ وخرشوف وخس وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( برسيم و عدس و زيتون و كركدية و فول و لب ) وفواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و المغرب و الاردن والامارات و سنغافورة و سلوفينيا و انجلترا و روسيا و امريكا و الصين و فيتنام و بنجلاديش و مالطا و كوريا الجنوبية و هولندا و كرواتيا وألمانيا و باكستان و الهند .

وسجل عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1275 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 88459 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90246 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5051 شاحنة.