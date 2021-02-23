اليوم السابع
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ميركل: ألمانيا تمر بموجة ثالثة من جائحة كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:30 م
ميركل: ألمانيا تمر بموجة ثالثة من جائحة كورونا المستشارة أنجيلا ميركل
برلين (رويترز)

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قالت المستشارة أنجيلا ميركل، لنواب من حزبها المحافظ اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تمر بالموجة الثالثة من جائحة كورونا، حسبما قال مصدران حضرا الاجتماع لرويترز اليوم الثلاثاء.

 

ونقل المصدران عنها قولها "نحن الآن فى الموجة الثالثة". وأضافا أنها حذرت من أن أى تخفيف لإجراءات العزل العام، التى فُرضت أواخر العام الماضى ومُددت حتى السابع من مارس، يجب أن يتم بحذر وبشكل تدريجي.

 

وساعد إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية وفرض ضوابط على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك، اللتين ظهر فيهما تفش لنسخة متحورة أسرع انتشارا من الفيروس، ألمانيا فى خفض الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19.

 

لكن بطء التطعيم وخطر تفشى نسخ متحورة سريعة الانتشار تم رصدها بالفعل فى ألمانيا يمكن أن يزيد صعوبة تخفيف القيود.

 

 


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