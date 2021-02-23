مفتى الجمهورية: جماعة الإخوان هى الأم للجماعات الإرهابية

كتب لؤى على

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ان هناك اتجاه سائد فى الغرب هو الخوف من كل ما هو إسلامى، وهذا نتيجة للأعمال الإرهابية التى تستخدم الدين لتبرير أفعالها والدين منهم براء، وكذلك من العوامل التى شوهت صورة الإسلام في الغرب ما تصدره جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية من أفكار إرهابية ، فجماعة الإخوان هى الام للجماعات الإرهابية.