اليوم السابع
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مفتى الجمهورية: جماعة الإخوان هى الأم للجماعات الإرهابية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:50 م
مفتى الجمهورية: جماعة الإخوان هى الأم للجماعات الإرهابية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ان هناك اتجاه سائد فى الغرب هو الخوف من كل ما هو إسلامى، وهذا نتيجة للأعمال الإرهابية التى تستخدم الدين لتبرير أفعالها والدين منهم براء، وكذلك من العوامل التى شوهت صورة الإسلام في الغرب ما تصدره جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية من أفكار إرهابية ، فجماعة الإخوان هى الام للجماعات الإرهابية.
 
وأضاف خلال أولى لقاءات سلسلة ندوات "التأسلم السياسي" بهدف توعية الشباب وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي، ان تأثير التأسلم السياسى يكون خطر على الدين والدولة والحكم إذا تمادينا فى ذلك، فمصر كان يراد لها أمر آخر لكن عناية الله لهذا البلد اوجدت قيادة سياسية أنقذت هذا البلد ، مؤكدا أن جماعة الاخوان خانوا الوطن ووجهوا قنواتهم لمحاولة اسقاط هذه الدولة لكن الشعب لم يطعهم. 
 
 
 
 
 
 

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

التأسلم السياسى

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