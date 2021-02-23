معرض "ذا ريل جيت" للعقارات يقدم تجربة افتراضية فريدة للتغلب على قيود السفر

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موقع المعرض الإلكترونى يقدم عروض على أكبر المشروعات العقارية بالإضافة إلى مقارنة الأسعار المختلفة

انطلاقاً من حالة النشاط التى يشهدها السوق العقاري المصرى ووتيرة التحول الرقمي المتزايدة، يقام معرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" للعقارات للمرة الأولى في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمفهوم جديد في الفترة من 25 - 27 مارس المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. يهدف المعرض لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع العقارى فى مصر من خلال المشروعات التى يقدمها كبار المطورين العقاريين. ومن خلال هذا الحدث الكبير الذى تنظمه شركة إيه سي جي سي بي إيه وهي تحالف بين كل من شركة إيه سى جي أى تى إف لتنظيم المعارض والمؤتمرات وكولدويل بانكر مصر الشركة الرائدة في مجال الاستشارات العقارية والتي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، سيتم إقامة المعرض ايضاً بشكل افتراضى عبر الإنترنت لتتاح الفرصة أمام المهتمين بالعقار المصري فى جميع انحاء الجمهورية بالاضافة الي المصريين المقيمين بالخارج أو المهتمين بالاستثمار فى العقارات بمصر فرصة زيارة المعرض والتعرف علي العروض المختلفة للشركات المشاركة.

ويأتى المعرض كنتيجة طبيعية ومباشرة لما يشهده سوق العقارات فى مصر من حالة تطور مستمر، واتجاه العديد من الشركات العاملة فى القطاع العقارى إلى التحول الرقمى والاعتماد على الحلول الإلكترونية الحديثة التى توفر الوقت والمجهود ، والتى تسهم في تعزيز الجهود التسويقية للشركات والوصول لعدد أكبر من المستهلكين ودعم جهود تصدير العقار للخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى سهولة جمع المعلومات والمقارنة بين المشروعات، خاصة فى ظل إلغاء عدد من معارض العقارات فى مصر والدول العربية التى تعتبر احد اهم الادوات التسويقية للشركات بسبب الإجراءات الاحترازية والتغلب على احتياج السوق العقارى إلى تجمع للشركات العقارية وتنشيط القطاع من خلال تقديم عروض خاصة فى هذه الفتره لتنشيط المبيعات وعرض المشروعات الجديدة.

ومن جانبه، أوضح أحمد غزي رئيس شركة إيه سى جي أى تى إف لتنظيم المعارض والمؤتمرات: "لقد اتجهنا لإقامة هذا النوع من المعارض والذى سيتم إقامته بشكل افتراضى الى جانب المعرض الذى سيقام على ارض الواقع بمركز مصر للمعارض، فى ظل حاجة الشركات العقارية لأساليب جديدة وغير تقليدية في ظل حالة الزخم العمرانى فى كافة ربوع مصر، والتى دفعت الفكر الى عقد المعرض عبر الواقع الافتراضى وشبكات الإنترنت والاستفادة من البنية التحتية الرقمية ومواكبة التحول الرقمى فى كافة المجالات."

وأضاف أحمد غزي أن المعرض بمفهومه الفريد يتوافق مع اتجاه العديد من شركات التطوير العقاري لإنشاء مدن ذكية وإدخال أحدث الأساليب التكنولوجية فى مجال البناء، مشيرا الى ان المعرض سيوفر الفرصة أمام العميل والمطور العقارى للالتقاء معا دون وسيط على "موقع المعرض الإلكترونى" وسهولة الحصول على كافة المعلومات المهمة عن المطور العقاري والخاصة بكل مشروع وذلك من خلال مجموعة من اللقاءات الحصرية، بالإضافة إلى إيجابيات التحول الرقمي التي تسهم في بناء مجتمع معلومات رقمي متكامل يُسهِّل عملية تبادل البيانات بكفاءة وسرعة ودقة عالية بين الأطراف المختلفة، وذلك لمواكبة التوجه العالمي في هذا الصدد.

يعد معرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" للعقارات الأول من نوعه في السوق المصري والذي يجمع بين إقامة الفعاليات علي أرض الواقع وبصورة افتراضية في نفس الوقت بهدف الوصول لعدد أكبر من المستثمريين والعملاء من خلال منصة رقمية آمنة تقوم بعرض كافة المشروعات مع امكانية التواصل مع ممثلي الشركات من أجل تجربة أكثر سهولة وأماناً. ومن الجدير بالذكر أن المعرض الافتراضي سوف يستمر علي الموقع الرسمي لعدة ايام بعد انتهاء فعاليات المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بهدف اعطاء المطورين المزيد من الوقت لعرض مشروعاتهم واعطاء العملاء وقت أطول لدراسة العروض المختلفة واتخاذ قرار الشراء.

يشارك فى المعرض أكثر من 35 عارضاً يمثلون كبرى شركات التطوير العقاري وهم : سوديك، كولد ويل بانكر، دار الخبرة للاستثمار العقاري، ماونتن فيو، مصر إيطاليا العقارية ، صروح للتطوير العقاري، العتال هولدنج، إعمار مصر، آكام مصر للتطوير العقاري، إمكان مصر للتطوير العقاري، التعمير العربية ، الأهلي صبور للتنمية العقارية، إنرشيا العقارية، أورا ديفلوبرز ، ايدج هولدنج ،بالم هيلز للتعمير، بري ديفيلوبمنتس، تطوير مصر، خزام للتطوير العقارى، ذا لاند ديفيلوبر، ذا ووتر واى للتطوير العقارى ، فاوندرز، كابيتال جروب بروبرتيز، كريو للتطوير العقاري، لاند مارك للتطوير العقاري، ليفينج ياردز للتطوير العقاري ، مراكز للاستثمار العقاري، نيو سيتى للتنمية العقارية.وذلك لعرض مشروعاتهم المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة لتعكس بصورة واضحة مستقبل العقار في مصر خلال السنوات القادمة.