مطروح تنظم معرض "بسمتها عيد" لبيع منتجات الشباب والمرأة المعيلة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنظيم المعرض التاسع لبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات، فى الفترة من 18 مارس حتى 20 مارس 2021 ، تحت عنوان (بسمتها عيد) بالتزامن مع عيد الأم واليوم العالمى للمرأة .
ويأتي وذلك فى أطار اهتمام المحافظة بفتح مزيد من منافذ تسويق منتجات الشباب من المنتجات البيئية واليدوية والتيسير عليهم دون تحمل العارضين أى مقابل مادى ، لمساعدة الشباب والمرأة المعيلة على تسويق منتجاتهم للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتحقيق عائد ربحى لهم.
مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .
وأشار محافظ مطروح ، أن الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة والمشرفة على تنفيذ المعرض تتلقى طلبات الراغبين فى الاشتراك بمعرض بيع منتجات الشباب والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية ، فعلى الراغبين فى الاشتراك التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة .
مشيرا إلى أن المعارض السابقة حققت نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرا لتنوع منتجاته ومناسبة أسعاره للجميع .
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