اليوم السابع
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مطروح تنظم معرض "بسمتها عيد" لبيع منتجات الشباب والمرأة المعيلة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:39 م
مطروح تنظم معرض "بسمتها عيد" لبيع منتجات الشباب والمرأة المعيلة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنظيم المعرض التاسع لبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات، فى الفترة من 18 مارس حتى 20 مارس 2021 ، تحت عنوان (بسمتها عيد) بالتزامن مع عيد الأم واليوم العالمى للمرأة .

ويأتي وذلك فى أطار اهتمام المحافظة بفتح مزيد من منافذ تسويق منتجات الشباب من المنتجات البيئية واليدوية والتيسير عليهم دون تحمل العارضين أى مقابل مادى ، لمساعدة الشباب والمرأة المعيلة على تسويق منتجاتهم للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتحقيق عائد ربحى لهم.

مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

وأشار محافظ مطروح ، أن الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة والمشرفة على تنفيذ المعرض تتلقى طلبات الراغبين فى الاشتراك بمعرض بيع منتجات الشباب والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية ، فعلى الراغبين فى الاشتراك التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة .

مشيرا إلى أن المعارض السابقة حققت نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرا لتنوع منتجاته ومناسبة أسعاره للجميع .

 


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