مصرع أحد أقارب ضحايا مركب الإسكندرية خلال محاولته البحث عن المفقودين

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى أحد أقارب المفقودين بحادث غرق مركب الإسكندرية فى وادى بحيرة مريوط، مصرعه بعد نزوله إلى المياه للبحث عن الضحايا.

وكانت منطقة مريوط شهدت حادث مأساوى بعد غرق 19 شخصا فى مركب أثناء التنزه معظمهم من السيدات والأطفال أمس الاثنين، لارتطام المركب باخد الصخور وغرقها.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى مكان حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، ووجه قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بسرعة انتشال جثث الغرقى، كما وجه بتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين.