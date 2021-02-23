اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع أحد أقارب ضحايا مركب الإسكندرية خلال محاولته البحث عن المفقودين

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:04 ص
مصرع أحد أقارب ضحايا مركب الإسكندرية خلال محاولته البحث عن المفقودين محاولة انتشال ضحايا مركب الغارق فى الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى أحد أقارب المفقودين بحادث غرق مركب الإسكندرية فى وادى بحيرة مريوط، مصرعه بعد نزوله إلى المياه للبحث عن الضحايا.

وكانت منطقة مريوط شهدت حادث مأساوى بعد غرق 19 شخصا فى مركب أثناء التنزه معظمهم من السيدات والأطفال أمس الاثنين، لارتطام المركب باخد الصخور وغرقها.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى مكان حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، ووجه قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بسرعة انتشال جثث الغرقى، كما وجه بتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين.

 

غرق 13 شخص

غرق اطفال

مركب الاسكندرية

غرق مركب الاسكندرية

حادث بحيرة مريوط

الإسكندرية

غرق بحيرة مريوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة