مصادر: الانتهاء من تجهير 60 % من الشحنة الثانية للغاز للتصدير من دمياط

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر حكومية، عن أنه تم الانتهاء من تجهيز 60 % من الشحنة الثانية للغاز المسال للتصديرمن مصنع دمياط.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه من المرجح تصدير الشحنة الثانية من الغاز المسال من مصنع دمياط للإسالة مع نهاية الشهر الجاري .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت لـ"اليوم السابع" أنه يتم تجهيز الشحنة الثانية للغاز المسال للتصديرمن مصنع دمياط للاسالة مرجحا أن يتم تصديرها قبل نهاية شهر فبراير الجاري وأنه خلال اليومين القادمين ستكون الشحنة جاهزة استعداد للتصدير، حيث غادرت أمس ناقلة الغاز المسال GOLAR GLACIER ميناء دمياط متجه إلي بنجلادش وذلك بعد الانتهاء من عمليات تحميل أول شحنة غاز من مصنع الإسالة بدمياط علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط بعد توقف دام لأكثر من ثمان سنوات مضيفة أنه يتم حاليا التجهيز للشحنة الثانية من الغاز المسال والتي سيتم تصديرها قريبا.

وكان ميناء دمياط، قد أعلن أول أمس استئناف حركة ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن LNG بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.

وكانت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة، أبرمت اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر، حيث قالت إينى إن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إينى الإيطالية حصة قدرها 50% فى يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التى كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.

يذكر أنه تم اتخاذ خطوات فاعلة فى مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تتبنى الحكومة استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.