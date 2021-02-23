اليوم السابع
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مذبحة جديدة للأشجار بشارع النيل بالجيزة.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:47 م
مذبحة جديدة للأشجار بشارع النيل بالجيزة.. صور قطع أشجار
كتب سيد الخلفاوى

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شهد شارع النيل اتجاه كوبرى عباس بحى جنوب الجيزة، قطع الأشجار بكورنيش النيل المطلة على النيل، حيث تم قطع عدد كبير من الأشجار بطول الطريق وهو ما شكى منه عدد كبير من المواطنين، وسكان العقارات المطلة على الكورنيش.
 
وقطع الأشحار ليست المرة الأولى فى الجيزة حيث تم قطع أشجار الكافور المعمرة الموجودة بشارع النيل بمنطقة العجوزة وهو ما أثار ضجة كبيرة بعد اعتراض المواطنين، كما سبق وتم قطع أشجار بالدقى وشارع جزيرة العرب ومناطق أخرى.
 
وشهد كورنيش النيل بالجيزة، تقطيع أشجار الكافور المعمرة، والتى يتخطى عمرها 150 عاما فى بعض المناطق، وتم زراعتها فى عهد الخديوى، وهو ما آثار غضب المارة وسكان المنطقة وعدد كبير من المواطنين نظرا لأهمية تاريخيا وارتباطها بكورنيش النيل على مر السنين.
 
ورصد "اليوم السابع" كورنيش النيل بعد قطع أشجار الكافور المعمرة، حيث تم قطع أكثر من 30 شجرة ضخمة بطول الكورنيش وشارع مراد بالعجوزة، وهو ما اعترض عليه الكثير من سكان منطقة العجوزة والمارة بكورنيش النيل، مؤكدين أن تلك الأشجار منذ عهد الخديوى إسماعيل، وكانت معمرة واصفين قطعها بمذبحة الأشجار.
 
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