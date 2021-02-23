مد التسجيل بدورة امتحان EST لطلبة الدبلومة الأمريكية حتى 25 فبراير

محمود طه حسين

تم تمديد الموعد النهائي للتسجيل للدورة الثالثة من امتحان EST لطلبة الدبلومة الأمريكية حتى مساء الخميس 25 فبراير الجارى، على أن يعقد الامتحان السبت 13 مارس المقبل، ويمكن للطلاب التسجيل في امتحان EST من خلال الرابط المخصص لذلك،



وكانت الفترة الماضية شهدت إعلان تفاصيل القرارات الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية، والتى جاءت كالتالى:



- الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مع إعطاء فترة سماح لمدة 6 شهور (من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي).



- لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.



- يسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة.



وتم توفير كاما هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية، ولمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، ولن يتم إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة، كما تم إطلاق "منصة التعليم المصرى"، لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التى يتم من خلالها شرح المناهج الدراسية لجميع الطلاب.

