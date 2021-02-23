مديرية التعليم السويس تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

السويس - سيد نون

عقد ياسر عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، بمقر المديرية، لإنهاء أخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول، بحضور أشرف السروي مدير التعليم العام وأحمد عبد الحميد مدير التعليم الفني ومديري المراحل التعليمية ومدير التطوير التكنولوجي .

تناول الاجتماع خطة العمل الخاصة بالامتحانات كيفية توفير مناخ مناسب لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فى كافة المراحل التعليمية الثلاثة.

وأكد " عمارة " ضرورة متابعة التطوير التكنولوجي لاستعداد المدارس وجودة الاتصال بالإنترنت والتدخل السريع في أي موقف عاجل.

كما وجه وكيل المديرية بتشكيل غرف عمليات بالمديريات والإدارات التعليمية واتصالها المباشر، كما اجتمع وموجهي العموم و ناقش معهم الصورة النهائية للورقة الامتحانية وكيفية توزيع الدرجات ووضع الاسئلة بحيث تشمل أجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية.