محافظ بورسعيد يبحث مع مجلس الجامعة الاستعداد للامتحانات

بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، فى اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك لمناقشة استعدادات جامعة بورسعيد لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ونواب الجامعة وعمداء الكليات.

ناقش الاجتماع، آخر مستجدات العملية التعليمية وعدد من الموضوعات المتعلقة بسير امتحانات الجامعة فى ظل قرارات وزارة التعليم العالى الأخيرة، كما بحث المحافظ مع مجلس إدارة الجامعة استعدادات الجامعة لبدء امتحانات، مشددا على أهمية توفير المناخ الملائم للطلاب واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

كما اطلع محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على استعدادات الجامعة للبدء فى تنفيذ وإنشاء الجامعة الاهلية بشرق بورسعيد (مدينة سلام مصر) فى ظل خطة الدولة للارتقاء بالتعليم العالى .

وأشاد محافظ بورسعيد بدور الجامعة فى العديد من الجامعة، وأهمها الدور التوعوى الذى تقوم به جامعة بورسعيد للتعريف بجهود الدولة على أرض بورسعيد، وكذلك التعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة فى مختلف المجالات.